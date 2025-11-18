Криптовалюта потеряла весь прирост текущего года.

Во вторник, 18 ноября, биткоин впервые за семь месяцев опустился ниже 90 000 долларов. Это является последним свидетельством того, что интерес инвесторов к рискованным операциям на финансовых рынках иссякает.

Как пишет агентство Reuters, чувствительная к рискам криптовалюта потеряла весь прирост 2025 года и сейчас упала почти на 30% с октябрьского пика в более 126 000 долларов.

Участники рынка заявили, что на падение криптовалюты влияют сомнения относительно будущего снижения процентных ставок в США и колебания настроений на финансовых рынках после длительного роста.

Видео дня

Криптовалюта эфир также находится под давлением и потеряла почти 40% своей стоимости с августовского пика в более 4955 долларов, торгуясь сегодня около 2997 долларов.

Как пишет Bloomberg, из-за падения биткоина коллективные убытки несут инвесторы в американские биржевые фонды (ETF), которые дают прямой доступ к криптовалюте. Средняя стоимость всех вкладов в эти ETF составляет примерно 89 600 долларов. И когда биткоин торгуется ниже этого уровня, группа инвесторов находится в убытках. Сейчас прибыль приносят только покупки, совершенные в период, когда биткоин стоил от $40 000 до $70 000.

Отмечается, что в этом году в биржевые фонды, ориентированные на биткоин, вливались миллиарды долларов. Их популярность была настолько высокой, что эмитенты запустили фонды не только для биткоина, но и для его "собрата" - эфира. При этом группа из 12 ETF, посвященных биткоину, уже испытала чистый отток около $2,8 млрд в ноябре.

Курс биткоина - последние новости

Криптовалюта биткоин достигла рекордного уровня в более 126 000 долларов 6 октября. 10 октября рынок криптовалют пережил один из самых масштабных обвалов из-за заявления президента США Дональда Трампа о введении дополнительной пошлины в размере 100% на товары из Китая и усиления контроля за экспортом программного обеспечения.

5 ноября биткоин потерял 7,4% и впервые с июня опустился ниже отметки в 100 000 долларов, что более чем на 20% ниже рекорда, достигнутого месяц назад.

Вас также могут заинтересовать новости: