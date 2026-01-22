Валюта начала дешеветь: курс доллара и евро в обменниках и банках

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,00 грн, а евро – 50,40 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 22 января, подешевел на 5 копеек и составляет 43,51 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,00 гривны за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня также снизился на 4 копейки и составляет 50,99 гривны за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,40 гривны за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,40 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,25 гривны. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 50,85 грн/евро, а курс продажи - 50,66 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк установил на 22 января официальный курс доллара к гривне на уровне 43,18 гривны за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 7 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривна также укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг был установлен на уровне 50,67 гривны за один евро, то есть гривна выросла на 5 копеек.

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько сообщила, что в ближайшую неделю в Украине вероятно постепенное, контролируемое ослабление гривны.

Вас также могут заинтересовать новости: