Украинцев предупредили о возможном падении гривнb: банкир дала прогноз на ближайшие дни

В ближайшую неделю в Украине вероятно постепенное, контролируемое ослабление гривны.

Как рассказала УНИАН член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, в январе многие компании и государственные структуры осуществляют крупные платежи, что повышает спрос на валюту.

Она пояснила, что если экспортеры быстро продают свою валютную выручку на рынке, это помогает сгладить давление на гривню. Если же таких предложений будет меньше - курс будет подниматься.

"Повторные удары по энергетической инфраструктуре или масштабные отключения могут заставить срочно завозить топливо или другие товары, что резко увеличит спрос на валюту. В такие дни курс может расти быстро - рынок становится очень чувствительным, и для его нормального функционирования нужно больше валюты в обороте", - сказала Золотько.

Банкирша отметила, что официальный курс доллара на 19 января Нацбанк установил на уровне 43,41 грн за доллар. Он на 0,78% выше, чем был по состоянию на 12 января, но темп роста меньше, если сравнивать с первой неделей года (рост курса между 2 и 12 января составлял 2,15%).

В целом за пять рабочих дней гривня потеряла около 31 копейки. Самая низкая стоимость доллара на прошлой неделе была 12 января - 43,08 грн/долл. Самая высокая она стала в пятницу, 16 января - 43,39 грн/долл. На межбанковском рынке, где банки покупают и продают валюту друг другу, тоже наблюдалось постепенное ослабление гривни.

В обменниках Украины средний курс доллара 19 января составляет 43,55 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,43 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 50,80 грн/евро, а курс продажи - 50,60 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 43,60 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 20 копеек и составляет 50,70 гривни за евро.

