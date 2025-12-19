Убытки увеличиваются в большинстве сфер экономики.

Центробанк России второй раз подряд снизил базовую процентную ставку на полпроцента. Это решение не принесет значительного облегчения предприятиям, но подчеркивает опасения, что обещанное повышение налогов может разжечь инфляцию.

Издание Bloomberg пишет, что Банк России снизил стоимость заимствований до 16%.

Решение правительства повысить налог на добавленную стоимость с 20% до 22% в 2026 году и расширить базу налогообложения для финансирования военного бюджета на фоне падения доходов от продажи нефти привело к резкому росту инфляционных ожиданий домохозяйств до 13,7% в декабре. Ценовые ожидания предприятий поднялись до самого высокого уровня с января.

"Повышенные инфляционные ожидания могут помешать устойчивому замедлению инфляции", — говорится в заявлении центрального банка.

Когда эффект от повышения НДС и индексации регулируемых цен и тарифов ослабнет, "дезинфляция продолжится".

Россия избежала волны банкротств, но объемы производства сокращаются в большинстве секторов, не связанных с военными заказами. Убытки растут в строительстве, нефтегазовой и транспортной отраслях, а угольная промышленность испытывает особые трудности.

"Общий рост экономической активности продолжается умеренными темпами, но динамика в разных секторах неравномерна", - заявили в центробанке, добавив, что напряженность на рынке труда постепенно снижается.

Высокие процентные ставки совпали с ослаблением цен на ключевые сырьевые товары и укреплением рубля, что усилило давление на сырьевые секторы, поскольку растущие расходы по обслуживанию долга подрывают и без того снижающиеся доходы.

Высокие процентные ставки Центробанка РФ и торможение экономики вызвали первое за пять лет падение инвестиций. Последний раз такая ситуация была в III квартале 2020 года.

При этом в стране-агрессорке сокращается выпуск продуктов впервые с 2009 года из-за экономии россиян на еде. В то же время расходы федерального бюджета РФ по военным статьям в январе-сентябре 2025 года установили новый рекорд, достигнув 142,25 млрд долларов.

