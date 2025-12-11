Более половины российского военного бюджета засекречено.

Расходы федерального бюджета РФ по военным статьям в январе-сентябре 2025 года установили новый рекорд, достигнув 11,854 трлн рублей (142,25 млрд долларов). Об этом со ссылкой на сотрудника Института проблем международной безопасности Яниса Клюге сообщает The Moscow Times.

Таким образом, по сравнению с тем же периодом прошлого года расходы на армию и производство оружия увеличились еще на 30%. Относительно уровня 2023 года военный бюджет РФ стал больше на 95%, а по сравнению с 2022 годом - на 173%.

Видео дня

Еще более впечатляющей выглядит разница с последним довоенным годом. Если сравнить с 2021-м, то расходы на оборону выросли на 295%, или почти в 4 раза.

Было подсчитано, что в среднем военные расходы РФ составляют 13,2 млрд долларов в месяц, или примерно 19 млн долларов в час.

Более половины (59%) российского военного бюджета засекречено. По сравнению с прошлым годом "теневой" бюджет увеличился на 39%, а относительно довоенного периода он вырос в пять раз.

На войну в Кремле потратили 44% налогов, собранных в федеральный бюджет, и 39% его расходов. Оба показателя также стали рекордными. Для сравнения: в прошлом году эти показатели составляли 39% и 36% соответственно. В 2021 году - лишь 18,4% и 19%.

Согласно подсчетам Клюге, всего с начала 2022 года война с Украиной стоила российским налогоплательщикам 42,343 трлн рублей, или 542 млрд долларов.

Бюджет 2026 - сколько Россия потратит на войну

Ранее УНИАН сообщил, что россияне утвердили федеральный бюджет на следующий год.

В 2026-м в Кремле рассчитывают собрать 40,27 трлн рублей (518,9 млрд долларов США) доходов, в то же время расходы составят 44,06 трлн рублей (567,8 млрд долларов).

На российско-украинскую войну Москва потратит абсолютно рекордную сумму. Почти 30% бюджета (12,93 трлн рублей или 166,8 млрд долларов) выделят на нужды армии, в частности закупки оружия.

По мнению специалистов, Россия переходит в режим длительной войны, но больше не хочет существенно наращивать военный бюджет, как это было раньше.

Вас также могут заинтересовать новости: