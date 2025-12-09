Россияне переходят на покупки продуктов только по акциям и ходят в дискаунтеры в поисках лучшей цены.

Российские производители продуктов питания впервые с 2009 года сократили выпуск товаров из-за экономии россиян на еде.

Как пишет The Moscow Times, в январе-сентябре текущего года производство продуктов упало на 0,6% год к году, а напитков — на 4,1%.

Одновременно с этим за 11 месяцев 2025 года количество новых инвестиционных проектов в пищевом производстве сократилось на 46%. Инвестиционная активность в пищевом секторе фактически откатилась к уровню 2013 года, последнему перед введением продовольственного эмбарго – запрета на ввоз отдельных видов сельскохозяйственных изделий и продуктов из стран, которые применили санкции против России за аннексию Крыма. Вместе с тем кредитная нагрузка на предприятия пищевой промышленности резко выросла.

По словам управляющего партнера Agrotrend.ru Николая Лычева, производство продуктов в РФ снижается из-за общих проблем в экономике: нехватки трудовых ресурсов, ускорения инфляции, роста кредиторской задолженности, высокой ключевой ставки, а также перехода россиян к сберегательной модели поведения.

"Все чаще покупатели отказываются от продуктов для удовольствия (шашлыки, мясные и сырные деликатесы и т.д.), выбирая более простую еду", — цитирует издание Лычева.

По его словам, россияне переходят на покупки продуктов только по акциям и начинают ходить в дискаунтеры в поисках лучшей цены. При этом средний чек в продуктовых магазинах за первые девять месяцев 2025 года вырос на 9% — фактически на уровень инфляции. Лычев добавил, что это также говорит о снижении покупательской активности.

В России много семей, которые львиную часть заработка тратят именно на еду, напомнил эксперт Института экономии роста имени П. А. Столыпина Олег Николаев. Согласно данным "СберИндекса", в 2024 году в каждом десятом муниципальном районе страны на еду приходилась минимум половина расходов жителей.

"Это наглядно демонстрирует масштаб бедности", – подчеркнул Николаев.

Высокие процентные ставки Центробанка и торможение экономики вызвали первое за пять лет падение инвестиций в Российской Федерации. По данным The Moscow Times, в III квартале инвестиции уменьшились на 3,1% г/г. Последний раз такое фиксировали в III квартале 2020 года.

Российские потребители готовятся к новой волне ускорения роста цен из-за повышения налогов, которое начнется в 2026 году. Уровень инфляционных ожиданий населения в октябре увеличился с 12,6% до 13,3% - такую инфляцию ждут россияне через год.

