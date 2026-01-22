Чего ожидать от доллара в ближайшее время в Украине: прогноз банкира до конца января

Низкий спрос на валюту и большие резервы НБУ создают условия для стабильной курсовой недели.

В конце января валютный рынок Украины постепенно перейдет в более спокойный режим работы. Снижение спроса на иностранную валюту - ключевой фактор, который будет способствовать стабилизации курсовой динамики и уменьшению потребности в активных действиях со стороны Национального банка.

Как рассказал в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, в начале года рынок пережил период активных курсовых изменений, однако эти процессы были прогнозируемыми.

"Они соответствуют сценарию медленной и контролируемой девальвации гривни, который заложен как в рекомендациях МВФ, так и в бюджетных ориентирах на 2026 год. После этого этапа курсы переходят в более прогнозируемые коридоры без резких ежедневных колебаний", - сказал эксперт.

По его словам, наличие значительных международных резервов позволяет НБУ действовать взвешенно и без спешки. Регулятор будет вмешиваться в рынок только при необходимости, сосредотачиваясь на сглаживании краткосрочных дисбалансов между спросом и предложением.

Банкир отметил, что макроэкономическая ситуация в целом благоприятна для валютной стабильности. Инфляция демонстрирует тенденцию к снижению (в декабре 0,2%, по итогам января ожидается в пределах 0,3-0,5%), а прогнозируемый рост потребительских цен не несет рисков для курсовой ситуации. Это важный сигнал как для бизнеса, так и для населения: инфляция находится в пределах 8-9% г/г.

"В то же время война остается фактором неопределенности. В случае обострения ситуации с безопасностью возможны эмоциональные реакции на наличном рынке. Чаще всего это проявляется в расширении спредов, тогда как безналичный сегмент остается относительно стабильным", - добавил Лесовой.

По его прогнозу, с 26 января по 1 февраля коридоры валютных изменений составят 42,75-43,25 грн/долл. и 49-50,5 грн/евро (на межбанке) и 42,5-43,5 грн/долл. и 49-50,5 грн/евро (на наличном рынке).

При этом ежедневные курсовые изменения на межбанке ожидаются до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн, а недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от первоначального понедельничного курса.

Курс валют в Украине

В обменниках средний курс доллара сегодня составляет 43,40 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,25 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 50,85 грн/евро, а курс продажи - 50,66 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 22 января подешевел на 8 копеек и составляет 43,37 гривни за доллар. Курс евро в банке снизился сразу на 20 копеек и составляет 50,85 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,77 гривни, а евро - по курсу 49,85 гривни за единицу иностранной валюты.

