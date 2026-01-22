'ПриватБанк' снизил цену доллара и евро: свежий курс валют на 22 января

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,48 грн, а евро – 50,76 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 22 января, подешевел на 8 копеек и составляет 43,37 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился сразу на 20 копеек и составляет 50,85 гривны за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,77 гривны, а евро - по курсу 49,85 гривны за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг остался на прежнем уровне и составляет 43,48 гривны. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 26 копеек и составляет 50,76 гривны.

Нацбанк установил на 22 января официальный курс доллара к гривне на уровне 43,18 гривны за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 7 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривна также укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг был установлен на уровне 50,67 гривны за один евро, то есть гривна выросла на 5 копеек.

В обменниках средняя стоимость доллара сегодня составляет 43,40 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,25 гривны. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 50,85 грн/евро, а курс продажи - 50,66 грн/евро.

