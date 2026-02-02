Доллар дорожает, евро падает: курс валют в Украине в начале недели

Продать доллар можно в среднем по курсу 42,63 грн, а евро – 50,55 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 2 февраля, подорожал на 4 копейки и составляет 43,17 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,63 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 8 копеек и составляет 51,50 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,55 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,12 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,00 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,40 грн/евро, а курс продажи - 51,20 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 2 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 42,81 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 4 копейки.

В отношении евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,02 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 22 копейки.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в первую неделю февраля можно говорить о формировании этапа курсового равновесия на украинском валютном рынке, и резкие движения маловероятны. Он отметил, что главным "успокаивающим" фактором будет предсказуемое развитие событий.

