Доллар и евро продолжают дешеветь: курс валют в банках и обменниках сегодня

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 7 апреля, снизился на 10 копеек и составляет 43,80 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,30 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 16 копеек и составляет 50,69 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,03 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменных пунктах сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,58 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,47 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 50,65 грн/евро, а курс продажи – 50,40 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 7 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,58 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 7 копеек.

По отношению к евро гривня незначительно ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,32 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 1 копейку.

По прогнозу финансового аналитика Андрея Шевчишина, накануне Пасхи гривна может вырасти еще на 10-25 копеек за неделю как к доллару, так и к евро. Таким образом, наличный курс доллара может составить 43,50-53,80 грн, а наличный курс евро – 50,5-51 грн.

