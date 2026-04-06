Гривня укрепляется перед Пасхой: что будет с курсом валют в Украине

Доллар может колебаться в течение отдельных дней, но без признаков сильного и продолжительного роста.

Приближение Пасхи традиционно влияет на валютный рынок в Украине – растет предложение валюты со стороны населения, что может несколько укрепить гривню.

Как рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин, исторически за неделю до Пасхи курс гривни либо стабилизируется, либо укрепляется – например, до полномасштабной войны это укрепление достигало 0,5-1%, а во время войны колебания были близки к нулю.

"Такая динамика связана с ростом продаж валюты со стороны населения перед большим праздником. Выплаты бизнесу, премии, зарплаты, как правило, идут не на валютные спекуляции, а на гривневые расходы (праздничный стол, дом, дача)", – написал аналитик.

По прогнозу Шевчишина, гривня может еще прибавлять 10-25 копеек за неделю как к доллару, так и к евро.

"Таким образом, наличный доллар ожидаю на уровне 43,50-53,80 грн, а наличный евро – на уровне 50,5-51,0 грн", – отметил эксперт.

На следующей после Пасхи неделе Шевчишин ожидает незначительного ослабления курса гривни к доллару. И с учетом ряда факторов, по его словам, девальвационный тренд гривни сохраняется.

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько считает, что на текущей неделе, с 6 по 10 апреля, гривня, скорее всего, будет вести себя довольно спокойно и резкого изменения курса не ожидается.

"Доллар может немного колебаться в течение отдельных дней, но без признаков сильного и длительного роста. Другими словами, ситуация должна быть управляемой", – сказала банкир в комментарии УНИАН.

По ее словам, на курс будет влиять, в частности, спрос на валюту со стороны бизнеса и обычных людей: если компании больше покупают доллары для своих расчетов, а население – для сбережений, то курс может немного вырасти.

"Другой фактор – общие настроения на рынке. Когда люди видят больше тревожных новостей, они часто ведут себя осторожнее, а это тоже может усиливать спрос на валюту", – сказала Золотько.

Эксперт отметила, что международные резервы остаются на достаточно высоком уровне. В то же время определенное давление на гривню может создавать повышенный спрос на валюту, а также общая нервозность из-за энергетических и военных рисков.

В обменных пунктах Украины средний курс доллара сегодня составляет 43,64 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,50 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 50,65 грн/евро, а курс продажи – 50,45 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 6 апреля снизился на 15 копеек и составляет 43,90 гривни за доллар. Курс евро в банке подешевел на 10 копеек и составляет 50,75 гривни за евро.

