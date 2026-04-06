Гривня укрепилась к доллару: официальный курс валют на вторник

Национальный банк Украины установил на вторник, 7 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,58 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 7 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня незначительно ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,32 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 1 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,59/43,62 грн/долл., а единая европейская валюта – 50,33/50,35 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 6 апреля снизился на 15 копеек и составил 43,90 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 10 копеек и составил 50,75 гривни за евро. При этом продать американскую валюту в банке можно было по курсу 43,30 гривни, а евро – по курсу 49,75 гривни за единицу иностранной валюты.

В то же время курс доллара к гривне в банках Украины снизился на 15 копеек и составил 43,90 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,40 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подешевел на 5 копеек и составлял 50,85 гривни за евро, продать европейскую валюту можно было по курсу 50,15 гривни за евро.

