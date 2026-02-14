Кредит на €90 миллиардов для Украины: Свириденко раскрыла сроки получения денег

Новый кредит от Евросоюза для Украины рассчитан на два года.

Европарламент одобрил кредит на 90 млрд евро для Украины, которая рассчитывает получить финансирование по новой программе Евросоюза уже с апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время общения с журналистами сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. "Министерство финансов и Министерство обороны работают над уточнением оборонных и бюджетных потребностей. После финализации эти расчеты будут переданы партнерам. Мы рассчитываем получить финансирование уже с апреля", - сказала Свириденко.

По ее словам, сейчас на повестке дня стоит разработка украинской финансовой стратегии в соответствии со стандартами ЕС, которая включает оборонные и бюджетные показатели на 2026-2027 годы.

"Предварительное распределение - 60 млрд евро на оборону и 30 на бюджетную поддержку. Этот документ будет определять наши потребности на ближайшие два года", - добавила премьер.

Кредит ЕС для Украины - главные новости

В начале февраля 2026 года Евросоюз после длительных споров принял механизм кредитования Украины в размере 90 млрд евро на ближайшие два года. Проценты по кредиту будет платить Евросоюз. Возвращать кредит Украина должна только после того, как Россия выплатит репарации.

11 февраля стало известно, что Европарламент поддержал выделение Украине кредита на 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

