Евро достиг нового исторического максимума: официальный курс валют на 21 января

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,72 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 21 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,25 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня резко ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,72 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 42 копейки. Этот показатель стал очередным историческим максимумом евро в Украине (предыдущий был зафиксирован 13 января – 50,52 грн).

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,25/43,30 грн/долл., а евро – 50,73/50,78 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 20 января подешевел на 10 копеек и составил 43,55 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,08 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне сегодня снизился на 8 копеек и составлял 50,80 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,15 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подешевел на 13 копеек и составил 43,47 гривни за доллар, а курс евро сегодня вырос на 10 копеек и составил 50,80 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,87 гривни, а евро - по курсу 49,80 гривни за единицу иностранной валюты.

