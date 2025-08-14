Курс гривни к евро установлен на уровне 48,44 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 15 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,45 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 6 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,44 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 21 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,46/41,49 грн/долл., а евро - 48,47/48,49 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 14 августа подорожал на 5 копеек и составляет 41,70 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 48,85 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,10 гривни, а евро - по курсу 47,85 гривни за единицу иностранной валюты.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что в последнюю декаду августа курс доллара, как и курс евро, останутся "при своем": доллар будет менее изменчивым, а текущие колебания скорее всего будут происходить ниже отметки в 42 гривны. По его словам, экономические факторы сейчас крайне благоприятны, чтобы курс доллара держался привычных рамок.

