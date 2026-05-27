В 'ПриватБанке' подорожали доллар и евро: курс валют на 27 мая

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,44 грн, а евро – 51,81 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 27 мая, вырос на 6 копеек и составляет 44,45 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 51,85 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,85 гривни, а евро – по курсу 50,85 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду остался на прежнем уровне и составляет 44,44 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился - 51,81 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

НБУ установил на 27 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 44,2767 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 25 мая – 44,26 грн/долл.).

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,5159 гривни за один евро, то есть украинская валюта выросла на 2 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 3 копейки и составляет 44,48 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 51,90 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,20 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: