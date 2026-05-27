В банках и обменниках подорожала валюта: сколько стоит доллар в среду

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 27 мая, вырос на 3 копейки и составляет 44,48 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,00 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 51,90 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,20 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,20 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,10 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,75 грн/евро, а курс продажи – 51,55 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 27 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,2767 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 25 мая – 44,26 грн/долл.).

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,5159 гривни за один евро, то есть украинская валюта выросла на 2 копейки.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует сохранение текущих валютных коридоров: наличный доллар – в пределах 44,00–44,50 грн, а наличный евро – 51,25–52,00 грн.

