Нацбанк укрепил гривню: официальный курс валют на 8 апреля

Национальный банк Украины установил на среду, 8 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,49 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 9 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,27 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 5 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,48/43,53 грн/долл., а к евро – 50,28/50,32 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 7 апреля снизился на 8 копеек и составил 43,82 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 5 копеек и составил 50,70 гривни за евро. При этом продать американскую валюту можно было по курсу 43,22 гривни, а евро – по курсу 49,70 гривни за единицу иностранной валюты.

В то же время курс доллара к гривне в банках Украины снизился на 10 копеек и составил 43,80 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,30 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подешевел на 16 копеек и составлял 50,69 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,03 гривни за евро.

