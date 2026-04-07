В 'ПриватБанке' подешевела валюта: актуальный курс доллара и евро на 7 апреля

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 7 апреля, снизился на 8 копеек и составляет 43,82 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 50,70 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,22 гривни, а евро – по курсу 49,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" во вторник подешевел и составляет 43,86 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня не изменился и составляет 50,76 гривни.

НБУ установил на 7 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,58 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 7 копеек. По отношению к евро гривня незначительно ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,32 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 1 копейку.

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько считает, что на текущей неделе, с 6 по 10 апреля, гривня, скорее всего, будет вести себя довольно спокойно и резкого изменения курса не ожидается. По ее словам, доллар может немного колебаться в течение отдельных дней, но без признаков сильного и длительного роста.

