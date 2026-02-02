'ПриватБанк' обновил курс валют: сколько стоят доллар и евро в понедельник

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,10 грн, а евро – 51,28 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 2 февраля, подорожал на 10 копеек и составляет 43,10 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился сразу на 30 копеек и составляет 51,30 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,50 гривни, а евро - по курсу 50,30 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник не изменился и составляет 43,10 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел и составляет 51,28 гривни.

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 2 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 42,81 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 4 копейки. По отношению к евро гривня также укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,02 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 22 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подорожал на 4 копейки и составляет 43,17 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,63 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 8 копеек и составляет 51,50 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,55 гривни за евро.

