В 'ПриватБанке' резко вырос евро: актуальный курс валют на среду

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,49 грн, а евро - 49,26 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 17 сентября, подешевел на 5 копеек и составляет 41,35 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал сразу на 55 копеек и составляет 49,20 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,75 гривни, а евро - по курсу 48,20 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду остался на прежнем уровне и составляет 41,49 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 17 сентября, подорожал на 48 копеек - до 49,26 гривни.

НБУ установил на 17 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,18 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 5 копеек.

Что касается евро, то гривна, в свою очередь, ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,66 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 16 копеек.

В свою очередь издание Bloomberg писало, что евро приблизился к самому высокому уровню за четыре года, поскольку трейдеры готовятся к снижению процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США на этой неделе. Так, 16 сентября евро достиг отметки в 1,1818 доллара, что стало самым высоким уровнем с начала июля, а с начала 2025 года валюта выросла почти на 14%, показывая рекордный девятимесячный результат.

