Основное влияние на валютный рынок оказалали ожидания заседания ФРС США.

Евро подскочил до четырехлетнего максимума по отношению к доллару в среду, 17 сентября, а золото достигло новых высот. Мировые рынки ожидают снижения ставок Федеральной резервной системой США.

Агентство Reuters пишет, что ФРС может снизить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 4,00-4,25% по итогам заседания по денежно-кредитной политике, которое состоится сегодня. Внимание также будет приковано к заявлению председателя ФРС Джерома Пауэлла о перспективах денежно-кредитной политики США.

Индекс доллара, который отслеживает курс американской валюты по отношению к корзине валют других крупных торговых партнеров, вырос на 0,1% до 96,723 после падения на 0,7% во вторник - самого низкого уровня с начала июля.

При этом евро подешевел на 0,1% до 1,1855 доллара после того, как во вторник достиг 1,1867 доллара - самого высокого уровня с сентября 2021 года. Доллар практически не изменился и составил 146,43 иены после падения на 0,6% в ходе предыдущей сессии.

Широкий индекс MSCI по акциям стран Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии после падения поднялся на 0,2% и показал рост девятый день подряд. Японский фондовый индекс Nikkei снизился на 0,1% после рекордного закрытия накануне.

Гонконгский индекс Hang Seng подскочил на 1,4% на фоне признаков прогресса в сделке, которая позволит китайской социальной сети TikTok продолжить работу в США.

Спотовое золото подорожало на 0,2% до 3683,29 доллара за тройскую унцию после того, как в ходе предыдущей сессии цена на желтый металл впервые превысила отметку в 3700 долларов.

Что касается криптовалют, то биткоин подешевел на 0,2% до 116 687,18 доллара, а эфир - на 0,18% до 4490,76 доллара.

Стоит отметить, что индекс доллара Bloomberg приблизился к самому низкому уровню с марта 2022 года в преддверии решения Федеральной резервной системы США.

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 17 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,18 гривни за доллар, а официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,66 гривни за один евро.

При этом наличный курс доллара к гривне в банках Украины снизился на 5 копеек - до 41,45 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 40,95 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал сразу на 24 копейки и составляет 49,05 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,33 гривни за евро.

