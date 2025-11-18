Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 18 ноября, вырос на 2 копейки и составляет 42,27 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,82 гривни за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 49,25 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,55 гривни за евро.
Сколько стоит доллар в обменниках сегодня
В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,20 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,10 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,15 грн/евро, а курс продажи - 48,98 грн/евро.
Курс валют в Украине - последние новости
Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько прогнозирует, что на ближайшую неделю - 17-21 ноября - рынок, скорее всего, останется в узком коридоре около отметок стоимости доллара на прошлой неделе .
По ее словам, ежедневно курс может двигаться в обе стороны - в зависимости от того, сколько людей и компаний будут покупать или продавать валюту, а также от единичных значимых операций.
Национальный банк Украины установил на вторник, 18 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,07 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 3 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.
По отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,79 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 19 копеек.