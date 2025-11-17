Курс гривни к евро установлен на уровне 48,79 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 18 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,07 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 3 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривна, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,79 гривни за один евро, то есть гривна укрепилась на 19 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 42,07/42,10 грн/долл., а евро - 48,81/49,83 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 17 ноября,остался на прежнем уровне и составляет 42,20 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 55 копеек и составляет 49,15 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,60 гривни, а евро - по курсу 48,15 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 17 ноября, остался на прежнем уровне и составляет 42,25 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,78 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 10 копеек и составляет 49,30 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,60 гривни за евро.

