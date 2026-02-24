Эксперт рассказала, почему нельзя говорить, который час прохожим и что делать, если ответили машинально.

Обычный вопрос "Который час?" может показаться мелочью, но в магических традициях он скрывает гораздо больше. Ведьма krayana_mag рассказала УНИАН, почему нельзя отвечать на вопрос "Сколько времени?" бабушкам в людных местах, чем это может быть опасно и как правильно отвечать, чтобы уберечь себя от неожиданных последствий.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Ранее мы также рассказывали, как избавиться от негативной энергии в доме - что советуют сделать эксперты.

Видео дня

Что значит, если бабушка спрашивает время

По словам ведьмы krayana_mag, существуют виды магии, связанные со временем, здоровьем, красотой, молодостью и внутренними ресурсами человека. И все это можно потерять, если не знать элементарных правил безопасности:

В случаях с помощью старикам (да и всем остальным) необходимо проявить бдительность. В Библии есть такие слова: "Поэтому приложите к этому всю бдительность и покажите в вашей вере добродетель, а в добродетели познание". Здесь речь идет о благоразумии. Поэтому, когда бабушка возле церкви просит вас подсказать, который час, - не говорите. Вежливо попросите ее обратиться к кому-нибудь другому. Потому что эта дама, чаще всего, ведьма.

Почему нельзя говорить время бабушкам на улице и что делать, если ответил

"Благодаря вашей простой помощи ведьма может украсть ваше время жизни, а себе - добавить лет таким образом", - объясняет эксперт, почему нельзя говорить сколько время.

Подобно этому, она советует не считать ни по чьей просьбе количество куполов на храме, монеты или бумажные деньги "стареньким незрячим".

"Это все воры. Говорите, что вы "очень спешите и никак не можете". Ну не умрет бабушка, если попросит не вас, а кого-то другого - а вы не потеряете свое благо. Церковь - это место силы, как ни крути. И не всегда положительной. Больные и пожилые люди не обязательно имеют злой умысел, но - довольно часто", - предостерегает эзотерик.

Такие бабушки могут задумать переложить свою болезнь на другого и идут в церковь, ищут "жертву": "Бывает и так, что одна и та же бабушка спрашивает такое у всех и каждого - разве это не повод задуматься? Она "подпиталась", а люди ушли опустошенные и ограбленные. Это не шутка".

Но что делать, если ответили машинально? "Лучший вариант - сразу сказать: "Мне - мое, тебе – твое. Мои годы принадлежат мне". Но если осознали поздно и время упущено - тогда придется очищаться, снимать крадник", - советует ведьма.

Вот каким образом она советует это сделать:

положить свою фотографию в соль (засыпать полностью со всех сторон) на три дня;

сделать отливку воском - взять восковую свечу (не церковную), зажечь ее и капать на соль, пока полностью прогорит, произнося:

"Силой моего слова и моего намерения, силой огня - все беды, несчастья, черным колдуном сделанное, злым намерением подложенное, злой ведьмой насланное, на кладбище сотворенное, с погоста взятое, недобрым глазом сглаженное, гнилым языком сказанное, в церкви оскверненное, бесами истерзанное - силой Огня с меня (имя) снимаю, воском жидким на соль выливаю! Перейди, чернота, перейди, мерзость с меня (имя) на соль, вылезай отовсюду! От слова моего порче злой не укрыться - в соль вытечь, в соли запечатлеться! Пусть будет так - и так будет!"

затем эту соль с воском вынести из дома до захода солнца в черном пакете и выбросить в уличный мусорный бак, закапывать не обязательно.

"По возможности лучше избегать таких мест, как церкви, больницы и кладбища, - советует эксперт. - Туда приходят люди не от хорошей жизни - приходят с проблемами, болью, кучей сущностей. Негативная энергия там сконцентрирована, как нигде. И нет - она не нейтрализуется святой водой или молитвами. Она есть и к кому-то она прицепится. Поэтому берегите себя".

Вас также могут заинтересовать новости: