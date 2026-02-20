В МВФ в ближайшие дни рассмотрят новое кредитное соглашение для Украины, - Reuters

Предыдущее соглашение с МВФ предполагало, что война завершится в этом году, но также допускался и негативный сценарий.

Совет директоров Международного валютного фонда в ближайшие дни рассмотрит соглашение о новой кредитной программе для Украины на сумму 8,1 миллиарда долларов, которая должна помочь поддержать экономическую стабильность и государственные расходы во время войны.

Как пишет Reuters, новая программа должна заменить действующую программу МВФ на 15,5 млрд долл. В фонде отметили, что украинская власть выполнила предварительные условия для продвижения новой программы. В частности, был подан законопроект о трудовом кодексе и принят бюджет.

По словам пресс-секретаря МВФ Джули Козак, рост экономики Украины в 2025 году, вероятно, будет меньше 2%. После четырех лет полномасштабной войны экономика страны перешла к более медленному темпу роста.

"Российское вторжение продолжает наносить серьезный удар по украинскому народу и экономике", - сообщила она.

Отмечается, что по состоянию на январь около 5 миллионов украинских беженцев остаются в Европе, еще 3,7 млн человек - внутренне перемещенные лица.

В то же время Всемирный банк, правительство Украины и Европейский Союз завершают новую оценку стоимости восстановления страны. Ожидается, что она будет обнародована на следующей неделе и может значительно вырасти по сравнению с прошлогодней оценкой в 524 млрд долл. из-за масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру.

Глава МВФ Кристалина Георгиева отметила, что фонд планирует вынести новую программу на рассмотрение совета директоров в ближайшие недели. По ее словам, ситуация в Украине ухудшилась после подписания предыдущего соглашения в ноябре, поэтому отдельные параметры программы требовали корректировки, хотя ее основные требования останутся неизменными.

В частности, МВФ рассматривает возможность предоставить Украине год для получения поддержки в парламенте по принятию спорных изменений в НДС.

Предварительная договоренность предусматривает базовый сценарий, при котором война может завершиться в этом году. В то же время документ содержит и негативный сценарий, при котором будет наблюдаться медленное сворачивание боевых действий вплоть до 2028 года.

Требования МВФ к Украине – главные новости

В ноябре 2025 года Украина и МВФ достигли договоренности о новой программе поддержки. Общий объем программы составляет 8,2 млрд долларов на четыре года. Одним из условий нового соглашения должна стать отмена льгот для ФЛП по уплате НДС.

Позже Министерство финансов опубликовало законопроект о введении налога на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) с 2027 года. Предлагалось установить с 1 января 2027 года обязанность регистрации ФЛП в качестве плательщика налога на добавленную стоимость в случае, если общая сумма от осуществления операций по поставке товаров или услуг в течение года превышает 1 млн грн.

В феврале 2026 года премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что МВФ согласился смягчить требования по внедрению НДС для ФЛП в Украине. По ее словам, предлагается установить новый порог на уровне 4 млн грн годового оборота. Это позволит большинству ФЛП избежать обязательной регистрации плательщиками НДС.

