Украина предложила Орбану 'очистить' отношения, но Будапешт выбрал шантаж, - Сибига

Венгерские власти прибегают к публичным ультиматумам, а не к поиску конструктивных решений.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина уже предложила Венгрии согласовать реалистичные решения с целью урегулирования ситуации вокруг нефтепровода "Дружба". Об этом глава МИД сообщил в комментарии изданию Politico.

Как отметил министр, Украина готова действовать конструктивно и уже предложила несколько реалистичных решений для урегулирования спора вокруг нефтепровода "Дружба".

"Мы неоднократно предлагали Венгрии провести прямую встречу между премьер-министром Орбаном и президентом Зеленским, чтобы "очистить" их отношения. Но Будапешт не ответил, выбрав вместо этого публичные ультиматумы и шантаж", - отметил Сибига.

Конфликт Украины и Венгрии

Как сообщал УНИАН, Венгрия продолжает на уровне Европейского Союза блокировать решения, направленные на поддержку Украины. В частности, венгерские власти поставили под угрозу выделение кредита Евросоюза для Украины в размере 90 млрд евро. Вместо этого Будапешт требует возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Вместе с тем, Венгрия выступает против согласования 20-го пакета санкций против России. Недавно Орбан заявил, что нормализация украинско-венгерских отношений возможна только после прекращения войны.

Президент Украины во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности упрекнул Орбана, что тот благодаря украинцам может думать о том, как нарастить свой живот, а не о том, как нарастить свою армию.

