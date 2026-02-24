Фицо хотят затаскать по судам из-за Украины: в чем его обвиняют

По словам словацкого депутата Кароля Галека, Фицо открывает новый фронт против Украины.

Словацкая оппозиционная парламентская партия "Свобода и Солидарность" намерена подать уголовную жалобу в прокуратуру страны из-за решения премьер-министра Роберта Фицо прекратить аварийные поставки электроэнергии Украине. Об этом сообщает издание Dennik N.

Как отметил во время пресс-конференции у здания Генпрокуратуры Словакии глава партии "Свобода и Солидарность" Бранислав Грелинг, в жалобе Фицо обвиняют в злоупотреблении полномочиями государственного деятеля, государственной измене, бесчеловечности, террористическом акте и нарушении обязанностей при управлении чужим имуществом.

Депутат Кароль Галек добавил, что словацкий премьер открывает новый фронт против Украины на стороне Владимира Путина. По словам политика, "в результате прекращения поставок аварийной электроэнергии в Украину может случиться так, что в больницах, где будут оперировать раненых после российского нападения, не будет света".

Угрозы Словакии и Венгрии: что предшествовало

Как сообщал УНИАН, 12 февраля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в результате атаки 27 января транзит российской нефти по нефтепроводу Дружба был прекращен.

Впрочем, Венгрия и Словакия обвиняют в прекращении поставок именно Украину. В частности, министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто утверждает, что "Украина шантажирует Венгрию" и якобы "остановила" транзит нефти по нефтепроводу "в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией" для того, чтобы "создать перебои с поставками и поднять цены на топливо перед выборами".

Сийярто добавил, что официальный Будапешт будет блокировать кредит ЕС на 90 млрд евро для Украины, пока не возобновится транзит нефти по нефтепроводу Дружба.

Со своей стороны, премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что страна остановит экстренные поставки электроэнергии Украине в ответ на прекращение транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

