Венгрия не уважает договоренности: президент Евросовета набросился с критикой на Орбана

Будапешт угрожает заблокировать 90 миллиардов евро ЕС для Киева.

Венгрия не должна "не уважать" решение Европейского Союза предоставить Украине 90 миллиардов евро, которое Будапешт заблокировал после того, как сначала согласился на него в декабре 2025 года, заявил президент Европейского Совета Антониу Коста в Киеве, передает Politico.

Коста прибыл сюда вместе с другими лидерами, чтобы засвидетельствовать поддержку Украине в четвертую годовщину полномасштабного вторжения Москвы.

"Мы должны выполнить то, о чем договорились 18 декабря, – предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро. И никто не может не уважать решение Европейского Совета", – сообщил его президент.

Будапешт угрожает заблокировать кредит в размере 90 млрд евро из-за спора с Украиной по поводу нефтепровода "Дружба", соединяющего Россию с Центральной Европой. Украина отмечает, что нефтепровод не работает из-за российского удара. В Венгрии уверены, что Киев сознательно отказывается эксплуатировать магистраль, пытаясь спровоцировать энергетический кризис.

"Мы говорили, мы договаривались, мы достигли согласия, и теперь мы должны выполнить это. Венгрия должна уважать то, что мы совместно решили в декабре прошлого года", – напомнил Коста о предыдущих договоренностях.

Блокирование кредита ЕС для Украины – главные новости

Финансовая поддержка Киева со стороны Евросоюза – фундаментальна для выполнения госбюджета на текущий год. Так, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина может столкнуться с нехваткой денег на необходимые расходы уже в апреле. Сейчас государство уже использует средства, заложенные в бюджете на второе полугодие.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Украина предлагала Венгрии урегулировать напряженность вокруг "Дружбы". Однако Будапешт выбрал вместо этого "публичные ультиматумы и шантаж".

