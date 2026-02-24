Венгрия не уважает договоренности: президент Евросовета набросился с критикой на Орбана

Венгрия не должна "не уважать" решение Европейского Союза предоставить Украине 90 миллиардов евро, которое Будапешт заблокировал после того, как сначала согласился на него в декабре 2025 года, заявил президент Европейского Совета Антониу Коста в Киеве, передает Politico.
Коста прибыл сюда вместе с другими лидерами, чтобы засвидетельствовать поддержку Украине в четвертую годовщину полномасштабного вторжения Москвы.
"Мы должны выполнить то, о чем договорились 18 декабря, – предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро. И никто не может не уважать решение Европейского Совета", – сообщил его президент.
Будапешт угрожает заблокировать кредит в размере 90 млрд евро из-за спора с Украиной по поводу нефтепровода "Дружба", соединяющего Россию с Центральной Европой. Украина отмечает, что нефтепровод не работает из-за российского удара. В Венгрии уверены, что Киев сознательно отказывается эксплуатировать магистраль, пытаясь спровоцировать энергетический кризис.
"Мы говорили, мы договаривались, мы достигли согласия, и теперь мы должны выполнить это. Венгрия должна уважать то, что мы совместно решили в декабре прошлого года", – напомнил Коста о предыдущих договоренностях.
Блокирование кредита ЕС для Украины – главные новости
Финансовая поддержка Киева со стороны Евросоюза – фундаментальна для выполнения госбюджета на текущий год. Так, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина может столкнуться с нехваткой денег на необходимые расходы уже в апреле. Сейчас государство уже использует средства, заложенные в бюджете на второе полугодие.
В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Украина предлагала Венгрии урегулировать напряженность вокруг "Дружбы". Однако Будапешт выбрал вместо этого "публичные ультиматумы и шантаж".