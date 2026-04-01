В ЕС сделали шаг к выделению Украине половины обещанного кредита в 2026 году

Предложение исполнительного органа ЕС должно быть одобрено Европейским советом.

Европейская комиссия одобрила пакет документов, в которых предлагается выделить Украине 45 миллиардов евро на 2026 год. Это часть кредита для Украины на 90 миллиардов евро, рассчитанного на 2026-27 годы, сообщается на официальном сайте Еврокомиссии

Исполнительный орган ЕС предлагает направить на бюджетную поддержку Украины 16,7 миллиарда евро. Половина указанной суммы будет предоставляться в рамках программы Ukraine Facility, другая половина – в рамках макрофинансовой помощи блока.

Предполагается, что Украина будет получать от ЕС деньги в госбюджет при условии соблюдения строгих требований в отношении верховенства права, борьбы с коррупцией, экономической устойчивости и устойчивого развития. Первая часть средств будет предоставлена в рамках макрофинансовой помощи. О какой сумме идет речь в сообщении не уточняется.

На поддержку украинского ОПК Еврокомиссия предлагает выделить 28,3 миллиарда евро. При этом европейские чиновники предлагают разрешить Украине тратить эти деньги на закупку дронов за пределами ЕС, если есть срочная необходимость.

Предложение еще должно быть одобрено Советом ЕС, после чего Еврокомиссия сможет начать заимствования на финансовых рынках и осуществить первые выплаты для Украины.

Венгрия заблокировала выделение Украине репарационного кредита на 90 миллиардов евро. Министр иностранных дел страны Пéter Szijjártó заявил, что Будапешт не снимет вето, пока не будет возобновлен транзит российской нефти в Европу через нефтепровод "Дружба", поврежденный в результате российских ударов.

Впрочем, 17 марта главная пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что кредит могут разблокировать в ближайшие дни. По ее словам, это стало возможным после того, как Украина согласилась принять помощь ЕС для ремонта нефтепровода "Дружба".

Однако верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас заявила, что не знает, когда Украина получит кредит.

