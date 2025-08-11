Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре.

В Харькове и Харьковской области в понедельник, 11 августа, будет бушевать непогода. Об этом предупреждает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"Днем 11 августа по городу и области ожидается гроза, порывы ветра, 15 - 20 м/с", - говорится в прогнозе.

Синоптики предупреждают, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Видео дня

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

11 августа на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой кратковременный дождь, днем местами гроза. Ветер ночью южный, 3-8 м/с, днем сменится на северо-западный со скоростью 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха в день 22-27°. В самом Харькове в понедельник прогнозируется небольшой кратковременный дождь. Ветер 7-12 м/с. Столбики термометров покажут 23-25°.

12 августа на Харьковщине будет наблюдаться переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°.

13 августа прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.

Вас также могут заинтересовать новости: