Европейские опасения связаны с тем, что мало что известно о том, что предложил Кремль для прекращения боевых действий в Украине.

Европейские столицы охвачены опасениями, что Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом получит все, что хочет в Украине, и Европа останется "за бортом" любых переговоров.

Как пишет CNN, накануне встречи на Аляске один европейский дипломат отметил: "Мы рискуем стать примечанием в истории".

Отчасти европейские опасения связаны с тем, что мало что известно о том, что предложил Кремль для прекращения боевых действий в Украине.

"В Париже, Берлине или Лондоне нет ощущения, что захват чужой территории имеет значение для нынешней администрации США, и (европейцы) считают это глубоко тревожным", — сказал CNN дипломат.

Как писал ISW, администрация Трампа с 6 августа четыре раза по-разному описывала требования президента России Владимира Путина о прекращении огня в Украине. Все версии имеют одну общую черту: Путин потребует, чтобы украинские войска ушли со всех территорий Донецкой области, которые они еще удерживают.

Однако неизвестно: будет ли Путин настаивать на своем требовании, чтобы Россия также получила контроль над двумя другими украинскими регионами — Херсонской и Запорожской областями. Или же он согласится на замораживание текущих линий фронта в этих регионах, часть которых проходит по открытой местности и будет трудно контролировать.

Также неясно, будет ли Путин требовать от Украины признания суверенитета Москвы над Крымом, и если да, то что он может предложить в обмен. Зеленский уже указал, что украинская конституция не позволяет уступать какую-либо часть территории.

Также остается открытым вопрос о последовательности событий, поскольку европейцы считают прекращение огня предварительным условием для любых переговоров о территории.

Еще одна неизвестная: согласится ли Кремль на создание некой европейской "миротворческой силы", которая гарантировала бы прекращение огня. Все признаки на сегодняшний день указывают на то, что он не позволит ни одному члену НАТО участвовать в таких силах.

"Но опыт показывает, что европейцы, несмотря на все свои усилия по лести и умиротворению Трампа, могут просто тратить время впустую", - пишет CNN.

По мнению Мика Райана, бывшего австралийского генерала, который сейчас следит за конфликтом, положение Европы гораздо более опасно, чем должно быть, потому что, по его словам, у самих США нет стратегии в отношении Украины.

Европа поддерживает Украину

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что страны НАТО продолжат поставлять оружие Украине независимо от результатов встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Тем временем The Times высказало позицию, что даже если Европа останется непоколебимой в своей дипломатической поддержке Украины, у нее недостаточно сил, чтобы поддержать Киев в переговорах о выгодных условиях будущего мирного соглашения или обеспечить соблюдение режима прекращения огня".

"Есть только гнев, импульсы, посты в социальных сетях, многочисленные изменения курса и скрытое желание Трампа получить Нобелевскую премию мира".

