Министр обороны Польши: Участие Зеленского в саммите на Аляске было бы 'лучшим решением'

Польский министр убежден, что сегодня Украина и Россия максимально приблизились к прекращению огня.

Участие президента Украины Владимира Зеленского во встрече Трампа с Путиным будет "лучшим решением". Сегодня прекращение огня "ближе, чем когда-либо".

Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, информирует агентство PAP.

"Я считаю, что будет приглашение президенту Зеленскому. Сегодня появилась такая информация, что есть такая вероятность... Это было бы лучшим решением, и я верю, что это произойдет", - сказал Косиняк-Камыш.

Польский министр отметил, что целью западного мира во главе с Соединенными Штатами является "достижение справедливого и длительного мира", и Польша "сделает все, чтобы такой мир состоялся".

"Я хотел бы, чтобы была достигнута договоренность с участием президента Зеленского, мы верим, что это ближе, чем когда-либо, к возможности хотя бы заключить прекращение огня. Ближайшие дни это подтвердят", - заявил он.

Косиняк-Камыш также добавил, что Польша готова поддержать союзников в возможной миссии в Украине путем логистической и инфраструктурной безопасности, а также будет участвовать во всех миссиях НАТО, в которых ее попросят.

Саммит на Аляске - главные новости

Как сообщал УНИАН, 15 августа на Аляске состоится саммит между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Это их первая встреча после возвращения Трампа в Белый дом.

Переговоры запланированы в двустороннем формате, без участия Украины и ЕС, что уже вызвало обеспокоенность Киева и европейских столиц. Саммит проходит на фоне активных боевых действий и обсуждений возможных территориальных компромиссов.

Президент Украины Владимир Зеленский получил дипломатическую поддержку от Европейского Союза и НАТО накануне саммита на Аляске. В Киеве опасаются, что встреча может состояться без участия Украины, а ее результаты потенциально будут угрожать национальным интересам.

