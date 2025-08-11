Военный отметил, что новоприбывшие оккупанты доверяют своим командирам, а те отправляют их на штурм живыми мишенями.

Российское командование часто отправляет на штурмы украинских позиций неопытных оккупантов. Этой "мясной" тактикой просто обнаруживают слепые зоны.

Об этом в эфире канала "Киев24" заявил военнослужащий 77 бригады ВСУ Виктор Петрович. По его словам, украинские позиции иногда штурмуют захватчики, мобилизованные два дня назад.

"Часто используют именно тех военнослужащих, которые были мобилизованы буквально два дня назад. Они не совсем понимают, что происходит, и не знают, куда они идут. Соответственно, они еще доверяют командиру", - отмечает Виктор Петрович, военнослужащий 77 бригады ВСУ.

По словам военного, от подписания контракта до смерти этих солдат может пройти буквально две недели. Командиры врут подчиненным, что они идут на штурм под РЭБами, но просто используют их для разведки боем.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, вчера российская тактическая авиация сбросила две управляемые авиабомбы на город Запорожье. По информации руководителя областной военной администрации Ивана Федорова, одна бомба попала в автовокзал, вызвав значительные разрушения, другая - в клинику Запорожского медицинского университета. Также пострадали семь жилых домов, в которых выбило окна и сорвало крыши.

По информации на 20 часов было известно о 19 раненых, хотя под завалами еще могут находиться люди.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский удар по Запорожью, так же как и удары по другим прифронтовым населенным пунктам Украины, свидетельствуют, что Россия не делает никаких реальных шагов к миру.

