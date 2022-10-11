Аналитики ожидают, что крупнейшая экономика мира войдет в рецессию в последнем квартале года.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину S&P Global Market Intelligence понизило свои прогнозы роста экономики США.

Об этом сообщает Financial Times.

Аналитики ожидают, что крупнейшая экономика мира войдет в рецессию в последнем квартале года. Исследовательская группа понизила прогноз реального валового внутреннего продукта на следующий год до минус 0,5% по сравнению с ростом на 0,9% ранее.

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В прогнозе отмечается, что сбои, вызванные ураганом Ян, который в прошлом месяце унес жизни по меньшей мере 45 человек и отключил электроснабжение в нескольких южных штатах США, вычтет 0,1 процентного пункта из роста в этом квартале и добавит столько же к росту в следующем квартале.

S&P ожидает, что восстановление начнется в третьем квартале 2023 года.

Война против Украины и рейтинги S&P:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину.

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.

8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

23 апреля 2022 года были названы сроки полного дефолта России.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

30 июня началось стремительное падение акций "Газпрома". В тот же день вслед за "Газпромом" началось падение акций крупнейших российских компаний.

Полномасштабная война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года. Вторжение стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ.

24 августа Reuters сообщил о том, что России удалось избежать экономического кризиса из-за цен на нефть.

По состоянию на 31 августа Forbes сообщал, что из-за фантазий Путина об Украине 80% россиян остались без сбережений.

1 сентября 2022 года Россия собралась закупить 70 миллиардов долларов (около 4,4 триллиона рублей) в "дружественных" валютах для спасения рубля.

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