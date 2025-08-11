Он также рассказал, где, вероятно, живет сын звездной пары.

Недавно рэпер Потап признался, планируют ли они с Настей Каменских детей. А на днях известный украинский ведущий и генеральный продюсер радио "Люкс ФМ" Евгений Фешак заявил, что у них уже есть общий ребенок.

Мужчина вместе с коллегами вспомнил, что слухи о вероятном родительстве звездной пары уже давно распространялись в сети. Тогда якобы Каменских как раз исчезла из публичного пространства.

"Вообще, помните, ходили слухи, когда Настя была очень "в теле", что она уже тогда родила ребенка. И они его просто скрывают. Очень долго они в отношениях и детей нет", - отметил Артур Адамов в проекте "#ністиданісовісті".

Видео дня

На эти слова Фешак ответил, что у Потапа и Насти уже есть сын. Более того, ведущий также рассказал, где, вероятно, живет мальчик.

"Я поддерживаю Артура, что Настя родила. У них есть ребенок, это мальчик, кстати. И он живет в Испании", - заявил Евгений.

К слову, Потап и Настя сыграли свадьбу в мае 2019 года. Сейчас супруги живут за границей и редко комментируют свою личную жизнь. В частности, официально также не говорили на тему общего ребенка. Кстати, у Алексея Потапенко уже есть 16-летний сын от первого брака с продюсером Ириной Горовой.

Напомним, ранее Потап и Настя Каменских впервые за долгое время показались вместе и разозлили сеть.

Вас также могут заинтересовать новости: