Девушка отдохнула с родными в Карпатах.

Старшая дочь известной украинской ведущей Ольги Фреймут - Злата Митчелл - вернулась в Украину.

Не секрет, что много лет 19-летняя девушка живет и учится в Лос-Анджелесе, но на днях она опубликовала фото из Карпат в своем Instagram. Именно там Злата отдыхала на летних каникулах со звездной мамой, с тетей и с младшими братом и сестрой.

"Карпаты. Я забросила Instagram в июле, потому что я дома, в Украине. И на этот раз, вернувшись на лето, мне это было нужно как никогда", - подписала фотографии девушка.

Видео дня

Кстати, Ольга Фреймут также прокомментировала фото дочери в сети.

"Счастливое лето", - написала лаконично ведущая.

К слову, Ольга родила старшую дочь в 2006 году в браке с иностранцем Нилом Митчеллом. До 2020 года Злата жила в Украине, но после своего 14-летия уехала в США. Сейчас Митчелл одна живет в Лос-Анджелесе, а Фреймут с младшими детьми и мужем с начала полномасштабной войны живут в Лондоне.

Напомним, ранее Ольга Фреймут впервые рассказала, за что ее сильно не любили.

Вас также могут заинтересовать новости: