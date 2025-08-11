Сегодня Земля останется в зоне умеренной геомагнитной активности - без сильных бурь, но и без полного затишья.

11 августа геомагнитная обстановка не будет тихой. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) в своём трёхдневном прогнозе ожидает, что максимальный трёхчасовой Kp-индекс 11 августа не превысит 4, что ниже порога слабой магнитной бури.

В то же время SpaceWeatherLive прогнозирует, что геомагнитная обстановка будет "неустойчивой" и возможна слабая магнитная буря уровня G1, однако сильных всплесков не ожидается.

По данным Geomag, в период 10-11 августа геомагнитная обстановка также будет активной, возможны кратковременные интервалы G1-бури.

По предварительным прогнозоам, такая же ситуация сохранится и во вторник, 12 августа.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури — это возмущения в магнитосфере Земли, возникающие из-за активности на Солнце. Чаще всего их вызывают вспышки и корональные выбросы массы, при которых в космос выбрасываются заряженные частицы. Когда они достигают Земли, магнитное поле реагирует, что и приводит к геомагнитным колебаниям.

Сила магнитной бури оценивается по пятибалльной шкале (от G1 до G5). Слабые бури (G1) обычно малозаметны для большинства людей, но могут влиять на самочувствие метеозависимых. Средние и сильные (G3–G5) способны нарушать работу спутников, связи и даже энергосистем.

