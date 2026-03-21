В Иране ввели в обращение крупнейшую банкноту в истории: какой номинал

В стране наблюдается вызванный войной ажиотажный спрос на наличные деньги.

Жители Ирана выстроились в очереди, чтобы купить банкноты самого крупного номинала в истории страны, поскольку удары США и Израиля стимулируют спрос на твердую валюту. Новая банкнота имеет номинал 10 млн риалов.

Financial Times пишет, что 10 млн риалов в пересчете составляют около $7.

На новой розовой банкноте изображена виньетка мечети Джаме в Йезде IX века, а на оборотной стороне находится изображение 2500-летней цитадели в городе Бам. Предыдущая банкнота номиналом 5 млн риалов была введена в обращение лишь в начале февраля.

В настоящее время банки выдают ограниченное количество наличных клиентам, желающим снять средства. Люди могут ждать своей очереди час и получить лишь 30 млн риалов. Этих денег хватает на несколько дней.

Новая банкнота является последним свидетельством того, с какими трудностями сталкивается экономика Ирана в начале четвертой недели войны. США и Израиль нанесли удары по инфраструктуре, включая банковскую, что усилило нагрузку на предприятия, уже пострадавшие от постоянных бомбардировок и бессрочного закрытия воздушного пространства страны. Импортные товары подорожали из-за блокировки торговых путей.

Экономика Тегерана уже испытывает давление из-за многолетних санкций США, снижения доходов от нефти, постоянно высокой инфляции и системной коррупции – факторов, которые привели к резкой девальвации риала.

За неполные девять месяцев с момента завершения 12-дневной войны с Израилем в июне прошлого года иранская валюта потеряла около 40% своей стоимости. Экономические трудности вызвали массовые протесты в январе, которые были жестоко подавлены, в результате чего погибли тысячи людей.

Инфляция на продукты питания и напитки за месяц, закончившийся 19 февраля, выросла до более 105% после того, как правительство отменило субсидирование иностранной валюты для импорта товаров первой необходимости.

Вместо этого была запущена программа продовольственных талонов, в рамках которой 80 миллионов иранцев ежемесячно получают средства на приобретение продуктов первой необходимости в определенных магазинах.

В ноябре Иран ввел закон об удалении четырех нулей из риала в течение пяти лет, чтобы упростить транзакции и снизить стоимость печати денег. На новой банкноте номиналом 10 миллионов риалов последние четыре нуля едва заметны, а число 1000 напечатано жирным шрифтом.

Влияние войны в Иране на войну в Украине

Из-за войны на Ближнем Востоке в Украине ускорилась инфляция, которая сейчас достигает 7,6% в годовом исчислении. Вместе с тем подорожание топлива ощутимо ухудшило инфляционные ожидания домохозяйств.

Начатый Трампом конфликт наиболее выгоден Кремлю. В случае, если иранская война затянется до сентября, она может принести Путину до 250 миллиардов долларов.

