Продукты питания за год подорожали в целом на 12,1%.

Инфляция на потребительском рынке в ноябре 2025 года по сравнению с октябрем составила 0,4%. В годовом измерении - по сравнению с ноябрем прошлого года - потребительская инфляция замедлилась до 9,3% (с 10,9% в октябре), обновив минимум с начала года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По сравнению с октябрем, в ноябре цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 0,8%. Больше всего (на 12,6%) подорожали яйца. На 0,8-4,6% выросли цены на овощи, сало, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы, подсолнечное масло, макаронные изделия, кисломолочную продукцию, сыры, хлеб, говядину, молоко, масло.

В то же время на 0,9-3% снизились цены на фрукты, свинину, сахар, мясо птицы, рис. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,9%.

Одежда и обувь за месяц подешевели на 2,3%. Цены на транспорт выросли на 0,5% в основном из-за подорожания проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 1,6% и 0,6% соответственно, а также топлива и масел на 0,5%.

Что касается изменения цен за год, то, по сравнению с прошлым ноябрем, продукты питания в целом подорожали на 12,1%. Больше всего выросли цены на мясо (+23,1%), подсолнечное масло (+21,9%) и фрукты (+20,2%). Существенно подешевели овощи (-27,8%), снизились цена на сахар (-7,5%). Алкогольные напитки и табачные изделия за год подорожали на 18,5%.

Одежда и обувь подешевели на 6,1%. Почти одинаково выросли цены на услуги образования (+14,6%) и ресторанов и гостиниц (+14,5%). Услуги связи подорожали на 16,3%.

Инфляция в Украине - последние новости

Инфляция на потребительском рынке в октябре 2025 года, по сравнению с сентябрем, составила 0,9%. В годовом же измерении потребительская инфляция замедлилась до 10,9% - с 11,9% в сентябре. Тогда по сравнению с октябрем прошлого года больше всего подорожали яйца (+41,9%), масло подсолнечное (+26%), мясо и мясопродукты (+25,2%), фрукты (+22,1%).

Национальный банк Украины в инфляционном отчете за октябрь 2025 года сообщал, что в течение следующих трех кварталов цены на овощи будут ниже, чем в прошлом году. Замедление инфляции в ближайшие месяцы будет обеспечиваться прежде всего благодаря высокому предложению продовольствия.

