Фонд национального благосостояния РФ - это сверхприбыли от экспорта нефти и газа, которые Кремль накапливал десятилетиями, никуда не тратя.

В прошлом году Россия потратила почти четверть ликвидных резервов так называемого Фонда национального благосостояния (ФНБ), то есть сверхприбылей от экспорта нефти и газа, накопленных в течение первых 20 лет правления Владимира Путина. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные Министерства финансов РФ.

Отмечается, что в номинальных цифрах общий размер российского ФНБ в прошлом году почти не изменился и составил около 12 триллионов рублей (117 миллиардов долларов). Однако ситуация выглядит иначе, если брать во внимание только денежные запасы и ходовые ценные бумаги, то есть высоколиквидные активы, которые можно легко пустить на оплату текущих расходов. Эти активы за прошлый год сократились на 24% и составили 3,8 триллиона рублей по состоянию на 1 января этого года.

А в целом за время полномасштабной войны высоколиквидные активы ФНБ сократился на 57%: перед вторжением они составляли 8,9 трлн рублей.

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Как отмечает Bloomberg, российский ФНБ испытывает давление из-за повышенных бюджетных расходов, связанных с потребностями военных. Российскому Минфину пришлось потратить 1,3 триллиона рублей из ФНБ на покрытие дефицита бюджета в прошлом году.

При этом часть ФНБ составляют облигации, выпущенные для оплаты масштабных инфраструктурных проектов. Проще говоря, это долговые расписки, которые будут погашены когда-то в будущем, если все пойдет хорошо. Согласно подсчетам Bloomberg, в прошлом году объем таких облигаций в составе ФНБ вырос на 50%, а с начала 2022 года - в четыре раза.

Bloomberg отмечает, что по подсчетам российского же Центробанка, существует потенциальный сценарий полного истощения Фонда национального благосостояния уже в 2025 году. Это произойдет при "значительном ухудшении внешних условий" и обвале цен на нефть.

Ситуация в российской экономике

Как писал УНИАН, Россия создала скрытую схему финансирования расходов на войну, что позволило увеличить фактический военный бюджет вдвое. Бывший финансист Morgan Stanley и Bank of America Крейг Кеннеди обратил внимание, что за время войны военные заводы РФ получили льготных кредитов на сумму, равную военному бюджету РФ за это время.

Однако эта схема несет в себе очевидные риски. Кроме стимулирования инфляции, которая уже стала проблемой для экономической системы РФ, раздача льготных кредитов неплатежеспособным военным заводом создает угрозу банковского и финансового коллапса в России. Избежать этого можно, если погашать эти кредиты будет федеральный бюджет. Но тогда в нем не останется денег ни на что другое.

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