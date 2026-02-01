Си Цзиньпин замахнулся на лидерство на мировом финансовом рынке, - FT

Пекин хочет, чтобы юань стал серьезной мировой валютой.

Президент Китая Си Цзиньпин призвал сделать юань глобальной резервной валютой. Официальный Пекин стремится играть более важную роль в международной валютной системе.

Газета Financial Times пишет, что китайский лидер заявил, что стране необходимо создать "мощную валюту", которую можно было бы "широко использоваться в международной торговле, инвестициях и валютных рынках и получить статус резервной валюты".

Власти Китая давно пытаются продвигать интернационализацию юаня. По словамм Си Цзиньпина, для достижения этой цели Пекин должен создать "мощный центральный банк", способный эффективно управлять денежной политикой, конкурентоспособные на мировом уровне финансовые учреждения и международные финансовые центры, способные "привлекать глобальный капитал и оказывать влияние на мировые цены".

"Пекин хочет, чтобы юань стал серьезной мировой валютой - не обязательно для того, чтобы за одну ночь заменить доллар, а для того, чтобы стать стратегическим противовесом, ограничивающим влияние США в разваливающемся мировом финансовом порядке", - сказал эксперт по Китаю в The Asia Group Хан Шен Лин.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году юань стал второй по величине валютой в мировом торговом финансировании, но его роль в официальных резервах остается ограниченной. По данным МВФ, по состоянию на третий квартал 2025 года доля доллара в мировых резервах составляла около 57%, по сравнению с 71% в 2000 году, а доля евро - примерно 20%. Юань занимал шестое место с долей всего 1,93%.

Приоритеты Китая по восстановлению внутреннего роста и прогрессу в области новых технологий будут способствовать долгосрочному укреплению юаня, сказал главный экономист China Galaxy Securities Чжан Цзюнь.

Курс доллара - последние новости

28 января доллар опустился до четырехлетнего минимума после того, как президент Дональд Трамп отмахнулся от его ослабления. Это способствовало увеличению продаж доллара и повышению курсов других валют, в частности евро впервые с июня 2021 года поднялся выше уровня в 1,2 доллара.

