Москва пытается найти деньги за пределами страны.

Китай готовится вновь открыть внутренний рынок облигаций для крупных российских энергетических компаний. Такое изменение политики отражает углубление дипломатических и экономических связей между Пекином и Москвой.

Газета Financial Times со ссылкой на свои источники пишет, что акое заимствование станет первым привлечением средств российскими компаниями в Китае после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году и первыми проданными на китайском внутреннем рынке российскими облигациями после того, как в 2017 году государственный производитель алюминия "Русал" привлек таким образом 210 миллионов долларов.

Масштабные санкции США и Европы закрыли российским заемщикам доступ к мировым финансовым рынкам, а китайские банки отказались от публичных сделок по финансированию с участием российских компаний из-за опасений попасть под вторичные санкции. Однако укрепление связей между Пекином и Москвой теперь делает банки менее осторожными. В то же время юань становится все более важной иностранной валютой для российской экономики.

Возрождение российских панда-облигаций, по словам источников, по всей вероятности, сначала будет ограничено двумя-тремя компаниями. Ожидается, что "Росатом" и дочерние компании, которые не подпадают под западные санкции, будут среди первых заемщиков.

Юристы предупредили, что для успешной продажи облигаций российским компаниям необходимо будет решить вопрос страха китайских банков относительно санкций.

"Брокер по-прежнему будет подвергаться риску вторичных санкций со стороны Управления по контролю за иностранными активами США", - сказал партнер пекинской юридической фирмы Jincheng Tongda & Neal Аллен Вонг, добавив, что банкам будет сложно скрыть свое участие в публичном рынке.

Одним из возможных решений было выпустить "панда-облигации" через российские организации, которые еще не подпадают под западные ограничения, но существует риск, что после продажи ценных бумаг эти организации попадут в "черный список".

Россия очень сблизилась с Китаем после полномасштабного вторжения в Украину. К примеру, Пекин, как и Дели, стал одним из крупнейших покупателей российской нефти, в том числе и подсанкционной. Так, 6 сентября в китайском порту пришвартовался второй подсанкционный российский танкер, который перевозил 150 000 кубометров сжиженного природного газа.

Кроме того, Пекин и Москва поддерживают теплые дипломатические связи. Так, Владимир Путин провел в Пекине переговоры с Си Цзиньпином, заявив, что стратегические отношения между двумя странами находятся на "беспрецедентно высоком уровне".

После переговоров Москва объявила о достижении соглашения с Пекином о строительстве газопровода "Сила Сибири 2", проекта, возглавляемого российским государственным монополистом "Газпромом", который, по мнению аналитиков, может изменить глобальные энергетические потоки.

