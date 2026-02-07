Зеленский рассказал, как именно Путин пытается купить лояльность Трампа

Известно, что российский представитель Кирилл Дмитриев предложил США пакет экономического сотрудничества с Россией на сумму около 12 триллионов долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о попытках России заключить с США двустороннее соглашение о возобновлении экономического сотрудничества между странами. Также россияне и американцы могут обсуждать за спиной Украины вопросы о нашем государстве. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами.

Глава государства отметил, что существует вероятность подписания документов между Америкой и российской стороной.

"Мы не знаем всех их двусторонних экономических или деловых договоренностей, но по этому поступает та или иная информация. Например, мне разведка показывала так называемый "пакет Дмитриева", который он показывал в США, - там объем около 12 триллионов долларов. Это вроде пакет экономического сотрудничества между Америкой и Россией", - подчеркнул Зеленский.

Как отметил глава государства, приходится слышать о вероятности таких или подобных двусторонних документов между Америкой и Россией.

"Есть также различные сигналы и в СМИ, и не только, что там могут быть также вопросы, связанные с Украиной. Например, с нашим суверенитетом, с безопасностью Украины. Мы четко показываем, что Украина не будет поддерживать даже вероятные такие договоренности сторон о нас без нас", - заявил Зеленский.

Требования РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, по словам Зеленского, Путин прямо говорит Трампу, чтобы ему отдали Донбасс якобы в обмен на окончание войны. В США предлагают России и Украине прекратить войну до начала лета. Соединенные Штаты также готовы прибегнуть к давлению, чтобы реализовать это требование.

Также президент рассказал, что Россия хочет от США признания временно оккупированного Крыма российской территорией. В то же время он отметил, что не собирается идти на какие-либо возможные договоренности, которые могут касаться изменения статуса оккупированного полуострова.

