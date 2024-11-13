Отмечается, что власти могут пойти на этот шаг, чтобы перекрыть "дыру" в бюджете.

Существует угроза, что в следующем году Украина останется один на один с дефицитом бюджета. В связи с этим возможна эмиссия гривны для покрытия "дыры", считает экономист Олег Устенко.

"В текущем году мы получали от США средства на различные нужды, в том числе, и на финансирование дефицита. В этом году эта сумма составила 7,8 миллиарда долларов. На следующий год эта цифра может быть очень сильно уменьшена или даже есть риски отмена финансирования по этому направлению", - рассказал эксперт в эфире Вечір.LIVE.

По его словам, Украина получит дыру в бюджете в размере 3-4% от ВВП.

Видео дня

"Это колоссальная дыра, я вижу тут риски, связанные с тем, что будут искать средства по всем возможным направлениям, но сделать это быстро вряд ли получится. В связи с этим существуют риски, что будет применена монетизация государственного бюджета и это очень больно ударит. То есть экономику будут накачивать деньгами, которые печатаются, но не имеют реального обеспечения", - подытожил Устенко.

Госбюджет 2025 - главные новости

30 октября при рассмотрении проекта бюджета парламент проголосовал за поправку, которая отменяет повышение зарплат прокурорам.

Кроме того, министр финансов Сергей Марченко отметил, что все социальные выплаты в 2025 году будут профинансированы. При этом повышать минимальную зарплату нет возможностей.

31 октября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект Государственного бюджета на 2025 год.

Вас также могут заинтересовать новости: