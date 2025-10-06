По информации издания, Украина сможет получить кредит на возмещение убытков из замороженных российских активов.

Европейский Союз ищет способ финансирования обороны и восстановления Украины за счет замороженных на Западе российских активов центрального банка. Согласно международному праву, суверенные активы не могут быть конфискованы, пишет Reuters.

В статье говорится, что Европейская комиссия представила план, который должен позволить правительствам стран ЕС использовать до 185 млрд евро (216,76 млрд долларов) - большую часть из 210 млрд евро российских суверенных активов, которые сейчас заморожены в Европе.

Издание отмечает, что это может произойти без их конфискации, что является "красной линией" для многих столиц и Европейского центрального банка.

Хотя, по данным издания, эта идея получила политическую поддержку, некоторые страны хотят получить более четкое представление о юридических и финансовых рисках. Например, Бельгия, поскольку в стране расположен центральный депозитарий ценных бумаг Euroclear и ВВП которой составляет примерно 600 миллиардов евро.

Примечательно, что в начале полномасштабного российского вторжения России в Украину Euroclear хранил облигации для российского центрального банка, но когда истек срок действия этих облигаций, полученные денежные средства застряли в Euroclear из-за санкций ЕС против Москвы.

Указывается, что сейчас Euroclear инвестирует денежные средства в Европейский центральный банк. Идея Еврокомиссии заключается в том, чтобы Euroclear инвестировал в облигации с нулевым купоном, выпущенные Европейской комиссией с гарантиями правительств стран ЕС.

Издание добавляет, что затем ЕС использует эти средства для предоставления Украине "репарационного займа". Его Украина будет возвращать только после того, как она получит от России репарации за войну в рамках мирного соглашения. Это решение фактически позволит Украине потратить эти деньги сейчас, а не ждать, пока Москва их выплатит.

В публикации говорится. что изначально планировалось перевести деньги через специальную компанию (SPV), принадлежащую правительствам стран ЕС. Однако Европейская комиссия считает, что проще будет просто перевести деньги на ее счет без создания SPV.

Приводятся данные, что по всему миру заморожено примерно 300 миллиардов долларов (256,59 миллиарда евро) российских суверенных активов. Уточняется, что это без учета замороженных активов российских олигархов.

Издание добавило, что из этой суммы примерно 210 миллиардов евро хранятся в Европе, из которых 185 миллиардов евро принадлежат Euroclear. Также около 176 миллиардов евро российских активов в Euroclear на данный момент превращено в наличные. Кроме этого, ценные бумаги на сумму 9 миллиардов евро должны быть погашены в 2026 и 2027 годах.

Таким образом, как подсчитало издание, ЕС будет располагать примерно 185 миллиардов евро, если решит предоставить Украине кредит на возмещение убытков исключительно за счет активов, находящихся в Euroclear.

Не исключено, что ЕС, возможно, придется сначала погасить кредит G7 на сумму 45 миллиардов евро (50 миллиардов долларов), предоставленный Украине в прошлом году, его фактическая сумма на данный момент составляет 140 миллиардов евро.

Отмечается, что перед тем, как решить, какой предоставить размер займа Украине, Еврокомиссия дождется оценки Международного валютного фонда относительно финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах. По оценкам Финляндии и Швеции, размер неудовлетворенных финансовых потребностей Украины в течение этих двух лет составит 130 миллиардов евро.

В то же время Россия сохранит право на свои 185 миллиардов евро в Euroclear, а бельгийский депозитарий ценных бумаг будет иметь активы в размере такой же суммы облигаций ЕС для покрытия этого обязательства.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что риск будет распределен коллективно, поскольку данная финансовая операция должна быть на 100% гарантирована государствами-членами блока.

В материале указывается, что Еврокомиссия предпочитает, чтобы все 27 государств-членов ЕС и неевропейские страны G7 также присоединились к инициативе пропорционально размеру своих экономик.

При этом, в комиссии понимают, что Венгрия может не захотеть гарантировать кредит Украине на возмещение убытков из-за своих связей с Москвой. Поэтому, работу по этому поводу готовы продолжать только с 26 другими правительствами ЕС, поскольку, учитывая экономический размер Венгрии, ее доля в гарантиях будет небольшой.

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что конфискация российских активов из бельгийских банков поставит под угрозу репутацию страны как центра финансовых услуг. Он подчеркнул, что это решение опасно для Европейского Союза. Прево считает, что конфискация доходов с замороженных активов РФ также "подорвет доверие к евро".

Также мы писали, что верховный представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас считает, что Россия не должна получить своих замороженных в ЕС активов даже если будет достигнуто прекращение огня в Украине. Каллас объяснила, что, по ее мнению, Россия может вернуть свои активы только после того, как выплатит Украине репарации. Верховная представительница отметила, что несмотря на активные дипломатические усилия по переговорам между Украиной и Россией на высшем уровне, РФ показывает, что "не хочет мира".

