Биткоин установил новый рекорд: сколько стоит криптовалюта теперь

Отмечается, что рекорд был установлен вскоре после того, как индекс S&P 500 закрылся на собственном историческом максимуме.

Биткойн установил новый рекорд. Криптовалюта достигла отметки 124 196,7 доллара за монету, после чего начала снижаться.

Издание Bloomberg пишет, что вечером в среду, 13 августа, в Нью-Йорке криптовалюта поднялась выше 123 500 долларов, побив предыдущий рекорд в 123 205,12 долларов, достигнутый 14 июля.

Первоначальный криптовалютный токен торговался по цене 124 000 долларов в Сингапуре в 8:38 утра в четверг, 14 августа. Этот рубеж был достигнут вскоре после того, как индекс S&P 500 закрылся на новом рекордном уровне, продлив летний рост.

По данным биржи Binance, по состоянию на 3:35 утра 14 августа биткоин достиг отметки в 124 196,7 доллара, после чего начала дешеветь. По состоянию на 9:10 он торговался по 121 955, 25 доллара.

Стоит отметить, что криптовалюта стабильно росла в течение большей части прошлого года в результате благоприятного законодательного климата в Вашингтоне, созданного президентом США Дональдом Трампом. Публичные компании, во главе с Strategy Майкла Сэйлора, стимулировали спрос, следуя все более популярной корпоративной тактике накопления оригинальной криптовалюты. Эта стратегия недавно распространилась на более мелких конкурентов, как Ether, что привело к росту цифровых активов.

Рыночная капитализация биткойна выросла до примерно 2,5 трлн долларов, а Ether — до почти 575 млрд долларов, причем оба токена занимают около 70% всего объема торгов криптовалютами.

"Криптовалюты положительно коррелируют с акциями, причем эта связь сильнее для ETH, чем для BTC", — сказал Крис Ньюхаус, директор по исследованиям Ergonia. "Общее настроение выглядит позитивным".

В середине июля биткойн достиг рекордного уровня в 123 205 долларов, продолжая устойчивый рост, обусловленный оптимизмом в отношении регуляторной среды в США и притоком средств в криптовалютные инвестиционные продукты.

