Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, а евро - 48,00 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 13 августа, остался на прежнем уровне - 41,70 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 48,70 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,00 гривень за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,48 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,40 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,53 грн/евро, а курс продажи - 48,28 грн/евро.

Видео дня

Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 13 августа, составляет 119 020 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 939 070 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 13 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,43 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

По отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,08 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 12 копеек.

Вас также могут заинтересовать новости: