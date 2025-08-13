Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 13 августа, остался на прежнем уровне - 41,70 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 48,70 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,00 гривень за евро.
Курс валют в обменниках на сегодня
В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,48 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,40 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,53 грн/евро, а курс продажи - 48,28 грн/евро.
Курс биткоина к доллару
Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 13 августа, составляет 119 020 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 939 070 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
Национальный банк Украины установил на 13 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,43 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 2 копейки.
По отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,08 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 12 копеек.