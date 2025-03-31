Денис Шмыгаль отметил, что общая поддержка МВФ в рамках программы EFF достигла более 10 млрд долларов.

В государственный бюджет Украины поступили около 400 миллионов долларов очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, это средства, которые Украина получила после успешного седьмого пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF).

"Таким образом, общая поддержка МВФ в рамках этой инициативы достигла более 10 млрд долларов. Спасибо Фонду за помощь и тесное сотрудничество, которое поддерживает украинскую экономику в период войны", - отметил премьер-министр.

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Сотрудничество Украины и МВФ - главные новости

В марте стало известно, что МВФ ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год. Ожидается снижение на 0,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим прогнозом. На ситуацию влияют неблагоприятные факторы, связанные с ограничениями на рынке труда, повреждением энергетической инфраструктуры и продолжением полномасштабного вторжения России в Украину.

В декабре 2024 года в государственный бюджет Украины поступил седьмой транш объемом около 1,1 миллиарда долларов от МВФ в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования (EFF). По данным Министерства финансов, на 2025 год программой МВФ EFF предусмотрено до 2,7 миллиарда долларов.

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