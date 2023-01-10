Четыре американских банковских гиганта - JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc и Wells Fargo & Co - планируют опубликовать отчеты о своей прибыли 13-го января.

Крупнейшие банки США фиксируют снижение прибыли за четвертый квартал 2022 года. Снижение прибыли происходит на фоне подготовки к экономическому спаду, который наносит ущерб инвестиционной банковской деятельности.

Как сообщает Reuters, четыре американских банковских гиганта - JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc и Wells Fargo & Co - планируют опубликовать отчеты о своей прибыли 13-го января.

Вместе с Morgan Stanley и Goldman Sachs они являются шестью крупнейшими кредиторами, которые говорят о снижении чистой прибыли в среднем на 17% в четвертом квартале по сравнению с годом ранее.

Видео дня

"Большинство американских экономистов прогнозируют либо рецессию, либо значительное замедление в этом году. Банки, вероятно, будут включать более строгие экономические прогнозы", - заявили аналитики Morgan Stanley.

Война в Украине и мировые банки:

3 июня 2022 года Европейский Союз утвердил шестой пакет санкций против России.

Крупнейшие инвестиционные банки США больше не обслуживают государственный долг Российской Федерации. Речь идет о JPMorgan Chase и Goldman Sachs. Министерсво финансов США запретило проводить операции указанным финансовым учреждениям.

JPMorgan Chase и Goldman Sachs активно торговали российским долгом, но после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля спрос на операции резко упал. Вскоре банки полностью остановили все операции.

Три российских банка отключили от системы SWIFT.

По состоянию на 1 декабря 2022 года Швейцария заморозила российские активы на 7 милиардов евро.

9 января 2023 года банк Швейцарии зафиксировал самый большой убыток за 115 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: